В Одессе хулиганы испортили стену памяти Кузьме Скрябину

В Одессе неизвестные хулиганы испортили стену памяти Андрею Кузьменко (Кузьме Скрябину), находящуюся возле Воронцовской колоннады.

Об этом сообщила активистка Наталия

Активистка отметила, что 22 декабря они исправили разрисованную хулиганами стену. Однако весной, по ее мнению, стену памяти придется полностью обновить.

Напомним, утром 2 февраля 2015 г. Кузьма возвращался из Кривого Рога, где накануне отыграл концерт. На 86 км трассы Кировоград—Запорожье его внедорожник "Тойота" выехал на встречную полосу и столкнулся с молоковозом. Андрей, которому было 46 лет, погиб на месте. У него остались жена, дочь, родители и любимая собака Оскар.