В Одессе хулиганы избили и ограбили прохожего

В Одессе патрульным сообщили об ограблении на улице Академика Королева. Одним из злоумышленников оказался несовершеннолетний.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По словам пострадавшего, на него неожиданно напали трое парней, которые избили и отобрали мобильный телефон.

Полицейские установили приметы нападавших и направление, в котором они исчезли. Вскоре они нашли подходящего по описанию одного из нападавших, у которого и обнаружили похищенный телефон.

15-летнего подозреваемого задержали и передали следователям.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали банду юных злоумышленников с формой милиции и оружием.