В Одессе хулиганы избили и ограбили прохожего
Среди задержанных был 15-летний парень
В Одессе патрульным сообщили об ограблении на улице Академика Королева. Одним из злоумышленников оказался несовершеннолетний.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По словам пострадавшего, на него неожиданно напали трое парней, которые избили и отобрали мобильный телефон.
Полицейские установили приметы нападавших и направление, в котором они исчезли. Вскоре они нашли подходящего по описанию одного из нападавших, у которого и обнаружили похищенный телефон.
15-летнего подозреваемого задержали и передали следователям.
Ранее сообщалось, что в Одессе задержали банду юных злоумышленников с формой милиции и оружием.
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