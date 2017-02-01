В Одессе хулиганы избили и ограбили прохожего

Сегодня, 19:54

Среди задержанных был 15-летний парень

Патрульные задержали хулиганов. Фото: pixabay.com
Патрульные задержали хулиганов. Фото: pixabay.com

В Одессе патрульным сообщили об ограблении на улице Академика Королева. Одним из злоумышленников оказался несовершеннолетний.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По словам пострадавшего, на него неожиданно напали трое парней, которые избили и отобрали мобильный телефон.

Полицейские установили приметы нападавших и направление, в котором они исчезли. Вскоре они нашли подходящего по описанию одного из нападавших, у которого и обнаружили похищенный телефон.

15-летнего подозреваемого задержали и передали следователям.

Ранее сообщалось, что в Одессе задержали банду юных злоумышленников с формой милиции и оружием.
Одесса, телефон, парень, хулиганы, мобильный, избили, полицейские, мобильный телефон, отобрали, обнаружили

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе хулиганы избили и ограбили прохожего". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

В Одессе неизвестные разгромили волонтерский центр

4 Декабря 2016, 10:37

В волонтерском центре работали около 20 организаций 

Одесса

На месте инцидента работала полиция. Фото: Телеграф

В центре Одессы прохожие нашли два тела

15 Октября 2016, 13:06

В обоих случаях смерть наступила по естественным причинам

Одесса

Вор не успел вынести вещи из квартиры. Фото: полиция

Одессит держал вора в своей квартире до приезда полиции

9 Сентября 2016, 16:58

Задержанный не успел осуществить ограбление 

Одесса

Пострадавшие отказались от госпитализации. Фото: facebook.com

Все подробности стрельбы в одесском трамвае

13 Сентября 2016, 17:23

Пострадавшие отказались ехать в больницу, а стрелком займутся военные прокуроры

Одесса

Потасовка в Одессе. Фото: Александр Тонкошкуров

В Одессе подрались активисты и патрульные во время сноса забора застройки

17 Сентября 2016, 17:30

Пресс-служба патрульной полиции на данный момент никаких комментариев не предоставила

Происшествия

<p>На проспекте Победы ограбили мужчину</p>

В Киеве у водителя отобрали 300 тысяч гривен

2 Августа 2016, 13:49

На мужчину напали грабители  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования