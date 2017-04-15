В Одессе камера засняла момент ограбления продавца в магазине

В одном из магазинов Одессы вор, как ни в чем не бывало, спокойно обокрал продавца магазина на смартфон. Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

Момент ограбления зафиксировала камера наблюдения, установленная в магазине.

На видео видно, как мужчина среднего возраста зашел в магазин, в котором уже находились три покупателя и ребенок. Стоит отметить, что продавец не находился за кассой, а работал с товаром.

Пока люди что-то себе выбирали, мужчина обнаружил возле кассы смартфон, который аккуратненько вытянул и спокойно ушел. Продавец лишь подозрительно обернулся, однако так ничего не понял.