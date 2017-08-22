В Одессе ликвидировали 16 подпольных игорных заведений

Вчера, 18:58

Правоохранители провели около 20 обысков и осмотров заведений, в которых предоставлялся доступ к компьютерным азартным играм


Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

Фото: прокуратура

В Одессе сотрудники прокуратуры и полиции во время совместного рейда ликвидировали 16 незаконных игорных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

В течение недели правоохранители провели около 20 обысков и осмотров объектов во всех районах Одессы, по результатам которых прекращена деятельность 16 подпольных игорных заведений.

В ходе расследования сотрудники прокуратуры и полиции обнаружили 230 персональных компьютеров и другое компьютерное оборудование, с помощью которого предоставлялись услуги по доступу к азартным играм.

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Кроме того, правоохранители изъяли бухгалтерию, черновые записи, оригиналы и копии документов, а также деньги, полученные от незаконной деятельности.

Досудебное расследование по уголовным производствам по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины ("Занятие игорным бизнесом") продолжаются.

Напомним, правоохранители задержали в столичном аэропорту "Борисполь" 28-летнего гражданина Китайской Народной Республики, который вывозил на родину трех украинок для сексуальной эксплуатации.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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