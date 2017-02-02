В Одессе люди с ограниченными возможностями проверят город на доступность

Сегодня, 18:44

Представители маломобильных групп населения будут снимать свои поездки по городу на камеру мобильного телефона и сразу транслировать в сеть

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сегодня в Одессе в рамках проекта "Країна кожного", который занимается проблемами людей с ограниченными возможностями, стартовала акция "Доступность в реальности". Ее цель – показать, с какими неудобствами сталкиваются маломобильные группы населения в повседневной жизни: на улицах, в кафе, в транспорте.

Об этом "Сегодня" рассказал член общественной организации "Антидискриминационная конфедерация" Дмитрий Вичик.

По задумке организаторов, участники проекта на инвалидных колясках будут передвигаться по городу по своим делам и снимать на видео все, что с ними происходит.

"На пояс человеку мы закрепляем телефон с камерой, которая записывает все передвижения участника эксперимента, –сказал инициатор акции Дмитрий Вичик. – Хотим показывать все в режиме прямой трансляции, но пока не знаем, получится ли это технически". Все видео организаторы будут выкладывать на странице проекта в соцсети.

Таким образом, организаторы хотят обратить внимание властей и общества на то, что городская среда не одинаково доступна для всех жителей Одессы.

"Даже центральная улица города Дерибасовская доступна для таких людей только на 30%, что говорить о других улицах", – добавил Вичик.

Ранее сообщалось, что в Одессе заработало такси для людей с ограниченными возможностями.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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