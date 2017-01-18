В Одессе месть сына закончилась убийством матери

Женщина получила черепно-мозговую травму и отека мозга. Она скончалась на месте происшествия

В Одессе произошло жестокое убийство. Парень избил до смерти родную мать.

Трагедия произошла на улице Академика Королева. 56-летняя женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В ходе расследования выяснилось, что пострадавшая проживала совместно с 26-летним сыном. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейного конфликта, руководствуясь мотивом мести за обидные слова, мужчина кулаками нанес матери множественные удары в область головы и лица. Женщине были причинены тяжкие телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, отека мозга. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", – отмечают правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого арестовали.

Парню грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Полтавской области во время застолья мужчина убил товарища и тяжело ранил женщину.