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В Одессе месть сына закончилась убийством матери http://www.segodnya.ua/img/article/7890/21_main.1484654875.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/21_tn.1484654875.jpg Одесса Женщина получила черепно-мозговую травму и отека мозга. Она скончалась на месте происшествия

В Одессе месть сына закончилась убийством матери

Сегодня, 03:44

Женщина получила черепно-мозговую травму и отека мозга. Она скончалась на месте происшествия

Фото: AFP
Фото: AFP

В Одессе произошло жестокое убийство. Парень избил до смерти родную мать.

Трагедия произошла на улице Академика Королева. 56-летняя женщина скончалась на месте, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"В ходе расследования выяснилось, что пострадавшая проживала совместно с 26-летним сыном. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе семейного конфликта, руководствуясь мотивом мести за обидные слова, мужчина кулаками нанес матери множественные удары в область головы и лица. Женщине были причинены тяжкие телесные повреждения в виде черепно-мозговой травмы, отека мозга. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия", – отмечают правоохранители.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемого арестовали.

Парню грозит от семи до десяти лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Полтавской области во время застолья мужчина убил товарища и тяжело ранил женщину.
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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