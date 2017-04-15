В Одессе на улице нашли мертвого младенца

В Одессе полиция устанавливает личность женщины, которая оставила на улице своего новорожденного ребенка. Его тело обнаружили сотрудники ЖКС у входа в полуподвальное помещение одного из жилых домов на улице Мечникова, пишет Первый городской.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Наличие плаценты свидетельствовало о том, что ребенок родился в именно в этом месте. Сейчас его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Информация внесена в единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает личность роженицы. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за равнодушия матери маленький ребенок умер от голода и болезней.