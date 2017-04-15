В Одессе на улице нашли мертвого младенца

Сегодня, 17:00

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти

Полиция расследует инцидент. Фото: pixabay.com
Полиция расследует инцидент. Фото: pixabay.com

В Одессе полиция устанавливает личность женщины, которая оставила на улице своего новорожденного ребенка. Его тело обнаружили сотрудники ЖКС у входа в полуподвальное помещение одного из жилых домов на улице Мечникова, пишет Первый городской.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Наличие плаценты свидетельствовало о том, что ребенок родился в именно в этом месте. Сейчас его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Информация внесена в единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Полиция устанавливает личность роженицы. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за равнодушия матери маленький ребенок умер от голода и болезней.
Одесса, ребенок, ЖКС, тело, полиция, смерти, роженицы, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе на улице нашли мертвого младенца". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

На месте возгорания обнаружили тело 18-летнего парня. Фото: AFP

В одесском подвале сгорел парень

19 Декабря 2016, 19:25

Вероятной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем

Запад

Тело пожилого человека нашли возле часовни. Фото: dnpr.com.ua

Во Львовской области возле часовни нашли мертвого мужчину

9 Февраля, 11:53

По предварительной версии, местный житель скончался  от переохлаждения

Запад

Карамелька стала причиной смерти малыша. Фото: clipartkid.com

Во Львовской области ребенок подавился конфетой

18 Января, 12:14

В момент гибели двухлетний мальчик вместе с бабушкой гостил у родственников и играл с детьми   

Запад

Мать, бросившая ребенка на произвол судьбы. Фото: hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области 20-летняя мать бросила младенца

23 Ноября 2016, 02:17

Женщина ни разу не приехала к малышу, которого сразу после родов "скорая" увезла  в больницу

Запад

С этим ножом мальчик напал на другого. Фото: zk.npu.gov.ua

На Закарпатье 10-летний ребенок устроил поножовщину

19 Января, 16:46

Инцидент произошел во время спора между детьми, после случившегося мальчишка прятался в лесу

Запад

Мать не собиралась хоронить своего ребенка. Фото: gorod.tomsk.ru

Во Львове полиция нашла мать, которая бросила мертвого младенца в подъезде

17 Февраля, 11:24

Женщина не смогла похоронить новорожденную дочь и оставила тело ребенка в картонной коробке 

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования