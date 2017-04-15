В Одессе на улице нашли мертвого младенца
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти
В Одессе полиция устанавливает личность женщины, которая оставила на улице своего новорожденного ребенка. Его тело обнаружили сотрудники ЖКС у входа в полуподвальное помещение одного из жилых домов на улице Мечникова, пишет Первый городской.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Наличие плаценты свидетельствовало о том, что ребенок родился в именно в этом месте. Сейчас его тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
Информация внесена в единый реестр досудебных расследований по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.
Полиция устанавливает личность роженицы. Следствие продолжается.
Ранее сообщалось, что на Донбассе из-за равнодушия матери маленький ребенок умер от голода и болезней.
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