В Одессе невнимательный водитель сбил женщину
Пешеход получила телесные повреждения, ее передали медикам
В Одессе на проспекте Академика Глушко произошла авария с участием пешехода. Автомобиль наехал на женщину.
Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции города.
Предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi не оценил дорожную обстановку и допустил наезд на пешехода.
В результате аварии телесные повреждения получила 56-летняя женщина-пешеход. Потерпевшую передали медикам.
На место ДТП вызвали следователя для оформления необходимых материалов. У 27-летнего водителя признаков опьянения не выявлено.
Ранее сообщалось, что в Одессе водитель устроил массовое ДТП, вылетев на красный свет.
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