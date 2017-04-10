В Одессе невнимательный водитель сбил женщину

Вчера, 15:09

Пешеход получила телесные повреждения, ее передали медикам 

Фото: bessarabiainform.com
Фото: bessarabiainform.com

В Одессе на проспекте Академика Глушко произошла авария с участием пешехода. Автомобиль наехал на женщину.

Об этом рассказали в пресс-службе патрульной полиции города.

Предварительно, водитель автомобиля Mitsubishi не оценил дорожную обстановку и допустил наезд на пешехода.

В результате аварии телесные повреждения получила 56-летняя женщина-пешеход. Потерпевшую передали медикам.

На место ДТП вызвали следователя для оформления необходимых материалов. У 27-летнего водителя признаков опьянения не выявлено.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель устроил массовое ДТП, вылетев на красный свет.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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