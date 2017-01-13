В Одессе ночью спасали семью из горящей квартиры (видео)

В Одессе ночью горела 9-этажка. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Там жила семья с 10-летним ребенком. Всех троих освобождали из огненной ловушки с помощью лестницы – через окно.

Жители не пострадали. Причины возгорания пока неизвестны.

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