В Одессе ночью спасали семью из горящей квартиры (видео)
События на ТК Украина
Обошлось без пострадавших, причины возгорания пока неизвестны
В Одессе ночью горела 9-этажка. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Там жила семья с 10-летним ребенком. Всех троих освобождали из огненной ловушки с помощью лестницы – через окно.
Жители не пострадали. Причины возгорания пока неизвестны.
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