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В Одессе ночью спасали семью из горящей квартиры (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/81_main.1484320476.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/81_tn.1484320476.jpg Одесса Обошлось без пострадавших, причины возгорания пока неизвестны

В Одессе ночью спасали семью из горящей квартиры (видео)

События на ТК Украина

Сегодня, 17:12

Обошлось без пострадавших, причины возгорания пока неизвестны


В Одессе ночью горела 9-этажка. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Там жила семья с 10-летним ребенком. Всех троих освобождали из огненной ловушки с помощью лестницы – через окно.

Жители не пострадали. Причины возгорания пока неизвестны.

Эту и другие новости вы можете посмотреть в выпуске информационной программы "События" на канале "Украина".
Одесса, пожар, жители, огонь, спасали

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Программа "События"

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