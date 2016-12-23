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В Одессе ночью загорелся интернет-кабель: погиб мужчина http://www.segodnya.ua/img/article/7824/46_main.1482494579.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7824/46_tn.1482494579.jpg Одесса Возгорание потушили сами жильцы дома

В Одессе ночью загорелся интернет-кабель: погиб мужчина

Вчера, 19:09

Возгорание потушили сами жильцы дома

При пожаре погиб мужчина. Фото: AFP
При пожаре погиб мужчина. Фото: AFP

В Одессе сегодня ночью, 23 декабря, на улице Академика Заболотного произошел пожар в одном из домов: на месте пожара нашли тело мужчины.

Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что загорелся интернет-кабель в лестничной клетке между 8-10 этажами. Также произошло отдельное возгорание на уровне технического этажа. Оба возгорания ликвидировали жители дома.

Спасатели на месте пожара нашли тело погибшего мужчины. Личность погибшего устанавливают правоохранители.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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