В Одессе ночью загорелся интернет-кабель: погиб мужчина

В Одессе сегодня ночью, 23 декабря, на улице Академика Заболотного произошел пожар в одном из домов: на месте пожара нашли тело мужчины.

Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что загорелся интернет-кабель в лестничной клетке между 8-10 этажами. Также произошло отдельное возгорание на уровне технического этажа. Оба возгорания ликвидировали жители дома.

Спасатели на месте пожара нашли тело погибшего мужчины. Личность погибшего устанавливают правоохранители.