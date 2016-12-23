В Одессе ночью загорелся интернет-кабель: погиб мужчина
Возгорание потушили сами жильцы дома
В Одессе сегодня ночью, 23 декабря, на улице Академика Заболотного произошел пожар в одном из домов: на месте пожара нашли тело мужчины.
Спасатели, прибывшие на место, выяснили, что загорелся интернет-кабель в лестничной клетке между 8-10 этажами. Также произошло отдельное возгорание на уровне технического этажа. Оба возгорания ликвидировали жители дома.
Спасатели на месте пожара нашли тело погибшего мужчины. Личность погибшего устанавливают правоохранители.
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