В Одессе объявили штормовое предупреждение

Сегодня, 13:21

Жителей города предупредили о сложных погодных условиях 

Одессу будет штормить. Фото: AFP
Одессу будет штормить. Фото: AFP

В Одесской области снова объявили штормовое предупреждение. В области сохранится туман, а видимость на дорогах будет не дальше 200-500 м. Об этом сообщили в пресс-службе одесского горсовета.

Сегодня вице-мэр Одессы Анатолий Орловский предупредил горожан о возможных снегопадах в ближайшие дни.

"Погодные условия будут ухудшаться. Во вторник и среду ожидается сильный снегопад и порывистый ветер, может быть гололед, – сказал Орловский. – Поэтому все службы должны быть наготове и сработать не хуже, чем в январе. Если будет нужно, ограничим въезд большегрузного транспорта в Одессу".

По данным Украинского гидрометеорологического центра, во вторник и среду в Одессе ожидается снег с дождем. Во вторник сохранится плюсовая температура, а в среду похолодает до 5-7 градусов мороза.

Ранее сообщалось, что  сегодня из-за снегопада пробки в столице достигли 10 баллов. Ситуация на дорогах радикально отличалась от обычного дня.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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