В Одессе переселенцы зимуют в заброшенном интернате: "Сложно ночь проводить у котла"

Сегодня, 14:01

Люди жалуются, что им задерживают выплаты – нужны новые справки

Люди надеются на скорейшее потепление и ждут социальных выплат. Фото: AFP
Люди надеются на скорейшее потепление и ждут социальных выплат. Фото: AFP

Более 40 переселенцев с Донбасса зимуют в заброшенном интернате под Одессой в селе Фонтанка. Люди надеются на скорейшее потепление и ждут социальных выплат.

Об этом "Сегодня" рассказали жители интерната.

Тут живут взрослые, дети и представители маломобильных групп населения.

"Благодаря населению Фонтанки и волонтерам у нас уже есть отопительный котел. Он маломощный, каждый час нужно его проверять, даже ночью. Мы сейчас установили график дежурств, но все равно сложно целую ночь проводить у котла", – жалуется переселенка Мария Самосват.

По ее словам, жителям интерната удалось зарегистрировать место жительства, но социальные выплаты в этом году задерживают.

"У меня в январе выплат не было. А у мамы – ребенка-инвалида вообще с декабря. В Коминтерново обещают, что в феврале выплатят, но, как я вижу, очень многим мамам не заплатили. Нужны какие-то новые справки и документы, то есть система только усложняется", – говорит Мария.

Как сообщалось ранее, два десятка вынужденных переселенцев из санатория им. Пирогова на Куяльницком лимане самовольно заселились в бывшую школу-интернат села Фонтанка под Одессой. Возвращаться в Святогорск Донецкой области, как это уже сделали около полусотни постояльцев здравницы, или переезжать в одесскую глубинку они не хотят, опасаясь, что там не смогут получить необходимую медпомощь.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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