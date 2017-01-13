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В Одессе полицейские изъяли у женщины 140 доз тяжелого наркотика http://www.segodnya.ua/img/article/7879/32_main.1484303723.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7879/32_tn.1484303723.jpg Одесса Изъятое наркотическое средство направлено в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр

В Одессе полицейские изъяли у женщины 140 доз тяжелого наркотика

Сегодня, 19:25

Изъятое наркотическое средство направлено в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр

Наркотики изъяты. Фото: AFP
Наркотики изъяты. Фото: AFP

Работники Управления противодействия наркопреступности на территории Малиновского района Одессы задержали 39-летнюю жительницу Запорожья, которая сбывала на территории Одессы наркотическое средство.

Об сообщил в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Во время личного досмотра правонарушительницы у нее обнаружено и изъято полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета, два мобильных телефона и блокнот с заметками о местах сделанных "закладок".

После этого полицейские провели санкционированный обыск в доме женщины и обнаружили 139 свертков с наркотическим веществом.

По словам женщины, в пакетиках находится наркотик, полученный ею на одном из почтовых отделений из г.Запорожье с целью сбыта.

Изъятое наркотическое средство направлено в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр для проведения исследования.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Женщину задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
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Источник:

"Сегодня"

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