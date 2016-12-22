В Одессе полицейские разоблачили тайных азартных игроков
В игорном заведении нашли три стола для игры в покер, а также деньги
Сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области остановили деятельность подпольного покер-клуба, который находился в помещении одного из развлекательных заведений Одессы.
Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в области.
Правоохранители провели обыск в игорном заведении на улице Академика Вильямса, где кроме комнаты с покер-клубом, находился ресторан и зал для игры в бильярд. В потайном помещении мужчины играли в карточные азартные игры на деньги.
Полицейские изъяли три игровых стола для игры в покер, 1500 игровых фишек и восемь колод карт. Также на игровом столе в специальном сейфе найдены 1900 гривен и 200 долларов США.
"Согласно действующему законодательству, подобная деятельность наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования", – отметил начальник Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Алексей Семенцов.
По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконное занятия игорным бизнесом).
Продолжается досудебное следствие.
Ранее сообщалось, что одесские полицейские накрыли подпольный покер-клуб в жилом доме.
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