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В Одессе полицейские разоблачили тайных азартных игроков http://www.segodnya.ua/img/article/7819/59_main.1482401834.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/59_tn.1482401834.jpg Одесса В игорном заведении нашли три стола для игры в покер, а также деньги

В Одессе полицейские разоблачили тайных азартных игроков

Сегодня, 12:15

В игорном заведении нашли три стола для игры в покер, а также деньги

Правоохранители провели обыск в игорном заведении. Фото: pixabay.com
Правоохранители провели обыск в игорном заведении. Фото: pixabay.com

Сотрудники Управления защиты экономики в Одесской области остановили деятельность подпольного покер-клуба, который находился в помещении одного из развлекательных заведений Одессы.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в области.

Правоохранители провели обыск в игорном заведении на улице Академика Вильямса, где кроме комнаты с покер-клубом, находился ресторан и зал для игры в бильярд. В потайном помещении мужчины играли в карточные азартные игры на деньги.

Полицейские изъяли три игровых стола для игры в покер, 1500 игровых фишек и восемь колод карт. Также на игровом столе в специальном сейфе найдены 1900 гривен и 200 долларов США.

"Согласно действующему законодательству, подобная деятельность наказывается штрафом от десяти тысяч до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией игрового оборудования", – отметил начальник Управления защиты экономики в Одесской области ДЗЭ Национальной полиции Украины Алексей Семенцов.

По данному факту полицейские открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 203-2 УК Украины (незаконное занятия игорным бизнесом).

Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что одесские полицейские накрыли подпольный покер-клуб в жилом доме.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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