В Одессе полицейский спецназ задержал вооруженных бандитов

Сегодня, 16:33

Членов преступной группы поймали непосредственно после совершения разбойного нападения

Фото: соцсети / Дмитрий Головин
Фото: соцсети / Дмитрий Головин

Сегодня в Одессе правоохранители задержали вооруженных бандитов, которых подозревают в разбойном нападении.  

Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

"Только что благодаря Оперативным действиям сотрудников ООР ДКР, УУР ГУНП и спецподразделения, задержана вооруженная преступная группа непосредственно после совершения разбойного нападения", – написал Дмитрий Головин.

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Фото: соцсети / Дмитрий Головин

Деталей происшествия пока не сообщают. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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