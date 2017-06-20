В Одессе полицейский спецназ задержал вооруженных бандитов

Сегодня в Одессе правоохранители задержали вооруженных бандитов, которых подозревают в разбойном нападении.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.

"Только что благодаря Оперативным действиям сотрудников ООР ДКР, УУР ГУНП и спецподразделения, задержана вооруженная преступная группа непосредственно после совершения разбойного нападения", – написал Дмитрий Головин.

Фото: соцсети / Дмитрий Головин

Деталей происшествия пока не сообщают.