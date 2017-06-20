В Одессе полицейский спецназ задержал вооруженных бандитов
Членов преступной группы поймали непосредственно после совершения разбойного нападения
Сегодня в Одессе правоохранители задержали вооруженных бандитов, которых подозревают в разбойном нападении.
Об этом на своей странице в соцсети сообщил начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин.
"Только что благодаря Оперативным действиям сотрудников ООР ДКР, УУР ГУНП и спецподразделения, задержана вооруженная преступная группа непосредственно после совершения разбойного нападения", – написал Дмитрий Головин.
Фото: соцсети / Дмитрий Головин
Деталей происшествия пока не сообщают.
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