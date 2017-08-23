В Одессе Потемкинскую лестницу накрыли гигантским флагом Украины

Сегодня, 14:07

Волонтеры развернули 26-метровый флаг, длина которого равна количеству лет Независимости Украины

  • Фото: Дарья Сидоровская \ Сегодня
  • Фото: Дарья Сидоровская \ Сегодня
  • Фото: dumskaya.net
  • Фото: dumskaya.net
  • Фото: dumskaya.net
Фото: Дарья Сидоровская \ Сегодня
Длина флага 26 метров
Фото: Дарья Сидоровская \ Сегодня
Длина флага 26 метров
Фото: dumskaya.net
Длина флага 26 метров
Фото: dumskaya.net
Длина флага 26 метров
Фото: dumskaya.net
Длина флага 26 метров

 


Сегодня в Одессе на Приморском бульваре стартовал "Вышиванковый фестиваль".

В рамках открытия фестиваля над Потемкинской лестницей подняли 26-метровый флаг Украины. Его длина равна количеству лет Независимости Украины и с каждым годом увеличивается на один метр.

Корреспондент программы "Сегодня" на телеканале "Украина" Дарья Сидоровская в Facebook опубликовала первые фото гигантского флага.

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Руководитель оргкомитета "Вышиванкового фестиваля" Наталья Мажарова рассказала "Думской", что главная цель мероприятия – в очередной раз напомнить, что Одесса — это Украина.

"Это яркая и теплая акция. И именно подобные события, когда очень много одесситов и гостей нашего города приходят и приобщаются к украинской культуре, объединяют нашу страну, объединяют одесситов и укрепляют нашу веру в независимое и процветающее государство", — рассказала Наталья Мажарова.

Видео: Peter O.

Напомним, сегодня, 23 августа, накануне Дня Независимости, отмечается День флага Украины.

Изначально, праздник был приурочен ко дню, когда в 1991 г. группа народных депутатов внесла огромный сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. С 2004 г. это событие начали отмечать, но только на муниципальном уровне – в Киеве. А уже с 2009 г. была учреждена ежегодная церемония по всей Украине.

Сегодня президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня флага Украины выразил уверенность, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развеваться на всей территории Донбасса и в Крыму. 
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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