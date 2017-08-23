В Одессе Потемкинскую лестницу накрыли гигантским флагом Украины
Волонтеры развернули 26-метровый флаг, длина которого равна количеству лет Независимости Украины
Длина флага 26 метров
Длина флага 26 метров
Длина флага 26 метров
Длина флага 26 метров
Длина флага 26 метров
Сегодня в Одессе на Приморском бульваре стартовал "Вышиванковый фестиваль".
В рамках открытия фестиваля над Потемкинской лестницей подняли 26-метровый флаг Украины. Его длина равна количеству лет Независимости Украины и с каждым годом увеличивается на один метр.
Корреспондент программы "Сегодня" на телеканале "Украина" Дарья Сидоровская в Facebook опубликовала первые фото гигантского флага.
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Руководитель оргкомитета "Вышиванкового фестиваля" Наталья Мажарова рассказала "Думской", что главная цель мероприятия – в очередной раз напомнить, что Одесса — это Украина.
"Это яркая и теплая акция. И именно подобные события, когда очень много одесситов и гостей нашего города приходят и приобщаются к украинской культуре, объединяют нашу страну, объединяют одесситов и укрепляют нашу веру в независимое и процветающее государство", — рассказала Наталья Мажарова.
Видео: Peter O.
Напомним, сегодня, 23 августа, накануне Дня Независимости, отмечается День флага Украины.
Изначально, праздник был приурочен ко дню, когда в 1991 г. группа народных депутатов внесла огромный сине-желтый флаг в сессионный зал Верховной Рады. С 2004 г. это событие начали отмечать, но только на муниципальном уровне – в Киеве. А уже с 2009 г. была учреждена ежегодная церемония по всей Украине.
Сегодня президент Петр Порошенко по случаю празднования Дня флага Украины выразил уверенность, что Украина восстановит свой суверенитет, и государственная символика будет развеваться на всей территории Донбасса и в Крыму.
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