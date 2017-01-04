В Одессе появились поилки для бездомных животных

С инициативой установить подобные контейнеры выступили местные активисты; волонтеры изготовили первые 40 поилок, которые установили и на улицах города, и во дворах

Заботливые одесситы не только постоянно подкармливают бездомных собак и кошек, но и установили в нескольких точках города для них специальные поилки. Причем, свежей водой наполняют их сами горожане. Как пишет odessit.ua, первые такие контейнеры для воды были установлены в центре города.

На каждой такой поилке надпись: "Будь добрее — налей питьевой воды для бездомных животных".

С инициативой установить подобные контейнеры выступила социальная платформа "Мой город", автором проекта стал одессит Антон Джанаев. Инициатива получила поддержку, и результате волонтеры изготовили первые 40 поилок, которые установили и на улицах города, и в нескольких дворах.

Поилка представляет собой специальный пластиковый контейнер и его легко узнать по наклейкам. Продумано все, вплоть до размеров бортиков, – так, чтобы утолить жажду могли и крупные собаки, и животные небольших размеров, в том числе и коты. Готовая конструкция крепится прочной проволокой к столбам и деревьям.

Напомним, в конце декабря одесские зоозащитники устроили очередной митинг под стенами Главного управления Нацполиции в Одесской области. С собой они принесли не только плакаты, призывающие гуманно относится к хвостатым, но и трупы собак, недавно убитых догхантерами.