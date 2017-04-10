В Одессе появились зеленые скульптуры в виде будильника и книги с "золотом"

Вчера, 18:21

На новые инсталляции можно посмотреть в Малиновском районе Южной Пальмиры

В Одессе появились зеленые скульптуры в виде будильника и книги с "золотом"

В одесском парке имени Горького на аллее зеленых скульптур появились новые экспонаты. Так, к огромной гитаре и роялю, которые установили в парке весной 2016 года, присоединились гигантский зеленый будильник и раскрытая книга.

На страницах книги, в частности, золотыми буквами написан текст песни об Одессе из оперетты Исаака Дунаевского "Белая акация".

Новые арт-объекты уже стали незаменимым фоном для селфи одесситов и гостей города. Особенно они пришлись по душе детворе, которая старается посмотреть на скульптуры со всех сторон и "изучить" все тонкости их конструкции.

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Фото: Сегодня

Ранее, в парке имени Горького установили площадку для минигольфа со скульптурами чудес света.
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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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