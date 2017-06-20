ФОТОФАКТ. В Одессе появился новый мурал с витринами, как в Париже

Сквозь "открытые" двери и окна даже виднеются ярко-зеленые диванчики и деревянные стульчики нарисованных заведений

В Одессе стену на ул. Троицкой, 33, украсил новый мурал на 120 квадратных метров. Художники изобразили витрины французских магазинчиков и кафе, а также живописный вход во двор.

Идея создания стрит-арт-объекта принадлежит основателю социальной платформы "Доброе дело" Анатолию Кавуну. "Для осуществления проекта нужно было 40 000 гривен", — рассказали авторы идеи. Замысел воплотил одесский художник Игорь Матроскин и его команда.

Ребята изобразили витрины в мельчайших деталях: сквозь "открытые" двери и окна даже виднеются ярко-зеленые диванчики и деревянные стульчики нарисованных заведений. А живописный вход ведет в соседний двор.