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В Одессе при пожаре погиб один из владельцев дома http://www.segodnya.ua/img/article/7898/15_main.1484829612.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/15_tn.1484829612.jpg Одесса Сообщение о мощном пожаре поступило ночью

В Одессе при пожаре погиб один из владельцев дома

Сегодня, 19:24

Сообщение о мощном пожаре поступило ночью

Фото: odesa.dsns.gov.ua
Фото: odesa.dsns.gov.ua

В Одессе на Слободке ночью произошел пожар в жилом доме. Спасатели нашли тело одного из владельцев помещения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области

В 3:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Полевой горит дом.

В 4:16 на место происшествия прибыли спасатели, которые локализовали пожар. В 5:30 его полностью ликвидировали.

Причина пожара устанавливается. На месте происшествия нашли тело одного из хозяев квартиры без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Одессе 40 спасателей тушили масштабный пожар.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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