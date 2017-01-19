В Одессе при пожаре погиб один из владельцев дома
Сообщение о мощном пожаре поступило ночью
В Одессе на Слободке ночью произошел пожар в жилом доме. Спасатели нашли тело одного из владельцев помещения.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области
В 3:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Полевой горит дом.
В 4:16 на место происшествия прибыли спасатели, которые локализовали пожар. В 5:30 его полностью ликвидировали.
Причина пожара устанавливается. На месте происшествия нашли тело одного из хозяев квартиры без признаков жизни.
Ранее сообщалось, что в Одессе 40 спасателей тушили масштабный пожар.
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