В Одессе при пожаре погиб один из владельцев дома

В Одессе на Слободке ночью произошел пожар в жилом доме. Спасатели нашли тело одного из владельцев помещения.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области

В 3:21 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что на улице Полевой горит дом.

В 4:16 на место происшествия прибыли спасатели, которые локализовали пожар. В 5:30 его полностью ликвидировали.

Причина пожара устанавливается. На месте происшествия нашли тело одного из хозяев квартиры без признаков жизни.

Ранее сообщалось, что в Одессе 40 спасателей тушили масштабный пожар.