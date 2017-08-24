В Одессе пьяный мужчина сжег припаркованную машину

Злоумышленнику горозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет

В дежурную часть Овидиопольского отдела полиции поступило сообщение о том, что 51-летний мужчина сжег припаркованный автомобиль. Об этом сообщил начальник отдела полиции Юрий Герасименко.

Как выяснили правоохранители, мужчина после употребления спиртных напитков решил поджечь автомобиль, который находился неподалеку от его дома. Своими действиями он причинил материальный ущерб потерпевшей на общую сумму более 220 тысяч гривен. Мужчина был задержан оперативниками.

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По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины.

Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок на срок от трех до десяти лет.