ФОТОФАКТ. В Одессе пьяный водитель врезался в столб и перевернулся

На правонарушителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

Сегодня ночью в Одессе перевернулся автомобиль. По предварительной версии, пьяный водитель врезался в столб, после чего автомобиль перевернулся, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы. В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения, одно из колес отвалилось.

Нетрезвое состояние водителя подтвердила экспертиза.

На нарушителя полицейские составили админматериалы за вождение в нетрезвом виде.

Ранее сообщалось, что на 303 километре трассы Одесса - Киев столкнулись две фуры IVECO EuroStar и Renault Magnum, погиб водитель.