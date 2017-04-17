ФОТОФАКТ. В Одессе пьяный водитель врезался в столб и перевернулся

Сегодня, 12:14

На правонарушителя были составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения

Фото: Владислава Швец/Facebook
Фото: Владислава Швец/Facebook

Сегодня ночью в Одессе перевернулся автомобиль. По предварительной версии, пьяный водитель врезался в столб, после чего автомобиль перевернулся, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Одессы. В результате ДТП автомобиль получил значительные повреждения, одно из колес отвалилось.

Нетрезвое состояние водителя подтвердила экспертиза.

На нарушителя полицейские составили админматериалы за вождение в нетрезвом виде.

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Ранее сообщалось, что на 303 километре трассы Одесса - Киев столкнулись две фуры IVECO EuroStar и Renault Magnum, погиб водитель.
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Источник:

"Сегодня"

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