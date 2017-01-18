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В Одессе работника управления госслужбы будут судить за взятку http://www.segodnya.ua/img/article/7894/93_main.1484750899.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7894/93_tn.1484750899.jpg Одесса Представитель предприятия дал взятку за получение положительных заключений по отбору проб воды из скважины для дальнейшей эксплуатации

В Одессе работника управления госслужбы будут судить за взятку

Сегодня, 16:47

Представитель предприятия дал взятку за получение положительных заключений по отбору проб воды из скважины для дальнейшей эксплуатации

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудник одесского управления государственной службы будет отвечать в суде за получение 10 тысяч гривен взятки. Обвинительный акт направлен в Киевский райсуд для рассмотрения по существу.

Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

Следователи прокуратуры области закончили досудебное расследование в отношении начальника одного из отделов Управления Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

По ходатайству прокуратуры чиновник отстранен от занимаемой должности.

Напомним, в сентябре 2016 чиновник потребовал и получил 10 000 гривен взятки от представителя предприятия за получение положительных заключений по отбору проб воды из скважины для дальнейшей эксплуатации.

Ранее сообщалось, что  в Одессе мужчина перелез через забор во двор частного дома, разбил окно и проник в дом, чтобы ограбить его.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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