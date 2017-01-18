В Одессе работника управления госслужбы будут судить за взятку
Представитель предприятия дал взятку за получение положительных заключений по отбору проб воды из скважины для дальнейшей эксплуатации
Сотрудник одесского управления государственной службы будет отвечать в суде за получение 10 тысяч гривен взятки. Обвинительный акт направлен в Киевский райсуд для рассмотрения по существу.
Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Следователи прокуратуры области закончили досудебное расследование в отношении начальника одного из отделов Управления Госслужбы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
По ходатайству прокуратуры чиновник отстранен от занимаемой должности.
Напомним, в сентябре 2016 чиновник потребовал и получил 10 000 гривен взятки от представителя предприятия за получение положительных заключений по отбору проб воды из скважины для дальнейшей эксплуатации.
Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина перелез через забор во двор частного дома, разбил окно и проник в дом, чтобы ограбить его.
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