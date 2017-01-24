В Одессе – разгул преступности: где научат постоять за себя

В Одесской области резко вырос уровень преступности. По статистике облпрокуратуры, в январе 2016-го зафиксировали 268 грабежей, 64 разбойных нападения и 263 случая умышленного нанесения легких телесных повреждений, а в декабре эти показатели составили уже 4028, 616 и 925 соответственно. И если в начале прошлого года правоохранители зарегистрировали четыре изнасилования, то в декабре — 30. Чиновники планируют бороться с преступностью при помощи видеонаблюдения, а "Сегодня" выяснила, где одесситов научат постоять за себя.

О печальной тенденции в последние месяцы говорят все: от депутатов облсовета до президента. "Я очень хочу, чтобы в регионе было безопасно, особенно в популярных среди туристов местах. Мы будем развивать меры по осуществлению видеонаблюдения в местах большого скопления людей и потенциально опасных местах по всей области", — резюмировал губернатор Максим Степанов. Тем временем в облполиции обещают работать сообща с председателем ОГА над снижением уровня преступности. "Главная цель руководства региона и полиции в том, чтобы здесь люди жили мирно и хорошо", — сказала "Сегодня" глава пресс-службы облполиции Алена Войтенко.

Пока чиновники и стражи порядка ищут методы для борьбы с криминалитетом, одесситам стоит научиться давать отпор. Обучиться самообороне и самозащите можно в центрах боевых искусств, главное — найти подходящую по возрасту группу и цену по карману. Так, в клубе карате на ул. Градоначальницкой, 1, могут заниматься как детвора, так и взрослые, а вот в переулке Дачном, 1, занимаются только с ребятней от шести лет. На ул. Канатной, 124, взрослых обещают обучить уникальной технике рукопашного боя "Смерч". Обойдутся такие занятия в среднем 300—500 грн в месяц. Есть отдельные курсы самообороны и для женщин (ул. Садиковская, 6). "Курс длится три месяца и включает не только физические приемы, но и тренировку самообладания и эмоционально-волевого контроля", — рассказали организаторы курсов.

Самооборона. Приемы отрабатывают на специальных манекенах. Фото: vk.com

Несмотря на возросшую опасность, тренеры боевых искусств говорят: посетителей в центрах стало меньше — на все не хватает денег. Но экономить на таких знаниях вряд ли стоит. "Приемы рукопашного боя позволяют физически слабым людям противостоять более крепким противникам", — уверен военный эксперт Руслан Форостяк.

РАСПРАВА ИЗ-ЗА АЛКОГОЛЯ

Неспокойным обещает быть для стражей порядка и нынешний январь. Только вчера ночью местным копам удалось по горячим следам раскрыть тройное убийство на жилмассиве Котовского, которое повергло одесситов в ужас. Как рассказали правоохранители, около 02:00 часов патрульные получили сообщение о том, что в одной из многоэтажек на ул. Паустовского человеку необходима помощь. "Прибывший на место экипаж обнаружил на лестнице в подъезде следы крови, а на четвертом этаже — тело молодого человека с колото-резаными ранами шеи", — сообщают полицейские.

Пройдя по кровавым следам, правоохранители обнаружили еще два тела в полуподвальном помещении соседнего дома. Погибшие — 16-летний одессит, его 21-летняя сестра и их 40-летний знакомый. По приметам, которые указали очевидцы, полицейские вскоре нашли и подозреваемого. Им оказался сожитель матери погибших родственников. "Задержанный признался в совершенном и сообщил, что конфликт произошел из-за алкоголя", — говорят в полиции.