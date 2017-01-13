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В Одессе рухнули фрагменты старинного декора дома Гоголя (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7880/32_main.1484314310.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7880/32_tn.1484314310.jpg Одесса Жительница квартиры под домом Гоголя обеспокоена, что построенное в 1846 году здание может не пережить зиму

В Одессе рухнули фрагменты старинного декора дома Гоголя (видео)

Сегодня, 15:31

Жительница квартиры под домом Гоголя обеспокоена, что построенное в 1846 году здание может не пережить зиму


Большую часть интерьера старинного здания уже не спасти. Видео: 7kanal.com.ua

Не выдержав воздействия влаги и мороза, рухнули фрагменты старинного декора дома Гоголя в Одессе. Сквозь огромные дыры в крыше и на чердаке в комнаты легендарного одесского здания повалил снег. Пострадали потолки и уникальная лепнина.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Знаменитый дом переносит зиму фактически под открытым небом. Крыша, чердак, подвал, помещения на втором и на первом этажах – все в снегу. А когда снежные завалы начнут таять, вся вода окажется в квартире, расположенной под флигелем.

Построенный в 1846 году дом Гоголя может не пережить зиму. Большую часть интерьера старинного здания уже не спасти.

Напомним, в июле на Княжеской улице в Одессе рухнуло здание Русского технического общества, известного как "Масонский дом".
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