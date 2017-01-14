ФОТОФАКТ. В Одессе "скорая" попала в аварию и перевернулась

Скорая помощь ехала на вызов с проблесковыми и звуковым сигналом, говорят в полиции

Одессе в результате аварии перевернулся автомобиль "скорой помощи". Об этом сообщает dumskaya.net.

Авария произошла утром 14 января на перекрестке улиц 25-й Чапаевской и Королева в Одессе. Столкнулись автомобиль Fiat Doblo и машина "скорой помощи".

В пресс-службе патрульной полиции изданию сообщили, что карета скорой помощи ехала на вызов с включенными проблесковыми огнями и звуковым сигналом.

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет, отметили в правоохранительном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на Люстдорфской дороге автомобиль ВАЗ2101 выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. 25-летнего парня передали следователю для оформления материалов дела, а автомобиль поставили на штрафплощадку.