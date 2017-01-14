Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
ФОТОФАКТ. В Одессе "скорая" попала в аварию и перевернулась http://www.segodnya.ua/img/article/7882/53_main.1484407429.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/53_tn.1484407429.jpg Одесса Скорая помощь ехала на вызов с проблесковыми и звуковым сигналом, говорят в полиции

ФОТОФАКТ. В Одессе "скорая" попала в аварию и перевернулась

Сегодня, 17:19

Скорая помощь ехала на вызов с проблесковыми и звуковым сигналом, говорят в полиции

На месте ДТП. Фото: Думская
На месте ДТП. Фото: Думская

Одессе в результате аварии перевернулся автомобиль "скорой помощи". Об этом сообщает dumskaya.net.

Авария произошла утром 14 января на перекрестке улиц 25-й Чапаевской и Королева в Одессе. Столкнулись автомобиль Fiat Doblo и машина "скорой помощи".

В пресс-службе патрульной полиции изданию сообщили, что карета скорой помощи ехала на вызов с включенными проблесковыми огнями и звуковым сигналом.

Пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия нет, отметили в правоохранительном ведомстве.

.jpg_168

Ранее сообщалось, что на Люстдорфской дороге автомобиль ВАЗ2101 выехал за пределы проезжей части и врезался в столб25-летнего парня передали следователю для оформления материалов дела, а автомобиль поставили на штрафплощадку.
авария, Одесса, машина, скорая, перевернулся, автомобиль, происшествия, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. В Одессе "скорая" попала в аварию и перевернулась". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

В Одессе неизвестные разгромили волонтерский центр

4 Декабря 2016, 10:37

В волонтерском центре работали около 20 организаций 

Одесса

На месте ДТП. Фото: Думская\Всеволод Ананьев

В центре Одессы водитель "припарковал" машину на крышу

26 Октября 2016, 13:24

В полиции сообщили, что мужчина был  в состоянии алкогольного опьянения 

Происшествия

В Киеве фура протаранила легковушку

15 Августа 2016, 11:39

Машина попала в "мертвую зону"

Одесса

На месте инцидента. Фото: Александр Викторович Источник\odpublic.net

В Одессе автомобиль на скорости снес светофор

10 Января, 13:35

О пострадавших информации пока не поступало 

Происшествия

В Киеве на Троещине произошло серьезное ДТП

20 Сентября 2016, 00:20

Водитель Peugeot не пропустил двигающийся по главной автомобиль Mazda

Одесса

На месте аварии. Фото: Таймер

ДТП под Одессой: машину разорвало от удара

24 Декабря 2016, 18:21

Водителя пришлось извлекать из салона с помощью специнструмента

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.