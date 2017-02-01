В Одессе собирают помощь для жителей Авдеевки

Сегодня, 14:16

Сбор гуманитарной помощи начнется сегодня в 15:00

Жители Авдеевки нуждаются в помощи. Фото: AFP
Жители Авдеевки нуждаются в помощи. Фото: AFP

В Одессе открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших под обстрелами людей. В первую очередь жители Авдеевки нуждаются в теплой одежде, дизтопливе, средствах обогрева, продуктах питания.

Об этом сообщают в пресс-службе Одесской областной администрации.

"В результате обстрелов в Авдеевке остановилось электроснабжение и ограничено тепло- и водоснабжение. В списке первоочередных мероприятий – обеспечение теплой одеждой, средствами обогрева и продуктами питания", – говорят в облгосадминистрации.

Сбор гуманитарной помощи начнется сегодня в 15:00, по адресу: проспект Шевченко 4, 3 подъезд (со стороны улицы Канатной).

Контактные телефоны для предприятий, желающих помочь – 7189-397, 7189-574, 7189-620, 7189-520.

Контактные телефоны для жителей Одессы – 067-782-56-78, 063-957-00-67.

Ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко отчитался о гуманитарной ситуации в Авдеевке. По его словам, ремонтные бригады и саперы ждут окончания обстрелов, чтобы начать ремонт линий электропередач.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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Автор:

Валерия Серова

Источник:

"Сегодня"

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