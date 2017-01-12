В Одессе спор между водителями закончился стрельбой
Ранения ноги получил один из участников конфликта, его отправили в больницу
В Одессе сегодня, 12 января, на улице Приморской между двумя водителям и произошел конфликт со стрельбой.
Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.
Выяснилось, что между двумя мужчинами возник спор на почве ненадлежащего исполнения требований дорожных правил женой одного из них. В ходе конфликта мужчины достали оружие и сделали несколько выстрелов в сторону друг друга.
В результате перестрелки ранения ноги получил один из участников конфликта.
Патрульные задержали обоих мужчин. Пистолеты изъяли и направили на экспертное исследование.
Мужчину, который получил ранения, передали медикам для оказания необходимой помощи.
В тоже время, как сообщила в Facebook Рада Мейер, конфликт произошел между бывшим военнослужащим и бывшим зампрокурора области Валерием Лавровым.
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