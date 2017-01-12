В Одессе спор между водителями закончился стрельбой

Ранения ноги получил один из участников конфликта, его отправили в больницу

В Одессе сегодня, 12 января, на улице Приморской между двумя водителям и произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Выяснилось, что между двумя мужчинами возник спор на почве ненадлежащего исполнения требований дорожных правил женой одного из них. В ходе конфликта мужчины достали оружие и сделали несколько выстрелов в сторону друг друга.

В результате перестрелки ранения ноги получил один из участников конфликта.

Патрульные задержали обоих мужчин. Пистолеты изъяли и направили на экспертное исследование.

Мужчину, который получил ранения, передали медикам для оказания необходимой помощи.

В тоже время, как сообщила в Facebook Рада Мейер, конфликт произошел между бывшим военнослужащим и бывшим зампрокурора области Валерием Лавровым.