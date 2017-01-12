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В Одессе спор между водителями закончился стрельбой http://www.segodnya.ua/img/article/7877/11_main.1484231984.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/11_tn.1484231984.jpg Одесса Ранения ноги получил один из участников конфликта, его отправили в больницу

В Одессе спор между водителями закончился стрельбой

Сегодня, 16:38

Ранения ноги получил один из участников конфликта, его отправили в больницу

Полиция задержала мужчин. Фото: AFP
Полиция задержала мужчин. Фото: AFP

В Одессе сегодня, 12 января, на улице Приморской между двумя водителям и произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Выяснилось, что между двумя мужчинами возник спор на почве ненадлежащего исполнения требований дорожных правил женой одного из них. В ходе конфликта мужчины достали оружие и сделали несколько выстрелов в сторону друг друга.

В результате перестрелки ранения ноги получил один из участников конфликта.

Патрульные задержали обоих мужчин. Пистолеты изъяли и направили на экспертное исследование.

Мужчину, который получил ранения, передали медикам для оказания необходимой помощи.

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В тоже время, как сообщила в Facebook Рада Мейер, конфликт произошел между бывшим военнослужащим и бывшим зампрокурора области Валерием Лавровым.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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