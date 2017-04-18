В Одессе суд приговорил аферистов, подделавших банковские карты

Поддерживала гособвинение по этому уголовному производству Одесская местная прокуратура №3 в Приморском районе

В Одессе суд приговорил двух граждан за подделку платежных карточек к двум годам лишения свободы с конфискацией технических средств и штрафом в размере 85 тысяч гривен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Мужчины признаны виновными в несанкционированном вмешательстве в работу электронно–вычислительных машин, автоматизированных систем, что привело к утечке информации, а также в подделке платежных карточек по предварительному сговору.

По данным правоохранителей, злоумышленники установили в феврале 2016 года замаскированные электронные устройства на картоприемник и окно для выдачи наличных в банкоматах различных банковских учреждений города. В дальнейшем они считывали данные магнитных полос платежных карточек, их ПИН–коды, и переносили полученную информацию на дисконтные карточки, макеты которых приобрели заранее. Преступники изготовили около 20 поддельных карт.

В конце февраля прошлого года правоохранители задержали преступников, предупредив незаконные операции со счетами клиентов разных банков. Досудебное расследование проводили следователи Приморского райотдела полиции.

В настоящее время приговор суда вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что сотрудники отдела противодействия киберпреступности в Одесской области разоблачили 50-летнего одессита, создавшего копии интернет-сайтов известных украинских платежных сервисов и выманивавшего у людей деньги.