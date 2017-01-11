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ФОТОФАКТ. В Одессе улица превратилась в реку http://www.segodnya.ua/img/article/7872/40_main.1484136158.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7872/40_tn.1484136158.jpg Одесса Несколько автомобилей не смогли самостоятельно продолжить движение, на месте работают сотрудники водоканала

ФОТОФАКТ. В Одессе улица превратилась в реку

Сегодня, 14:02

Несколько автомобилей не смогли самостоятельно продолжить движение, на месте работают сотрудники водоканала

В Одессе одна из улиц превратилась в реку из-за прорыва трубы.

Как сообщает 7kanal.com.ua, проезжая часть улицы Варненской полностью залита водой.

Прорыв центральной магистрали произошел около "Интосаны". Несколько автомобилей не смогли самостоятельно продолжить движение.

На месте работают сотрудники "Инфоксводоканала". Они пытаются устранить поломку, но время окончания работ не называют.

Напомним, в начале октября из-за непрерывного дождя в Одессе оказались подтопленными многие улицы. Тогда под слоем воды оказались Балковская, Среднефонтанская, Генуэзская, Тенистая и Ширяевский переулок.
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