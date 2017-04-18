ФОТОФАКТ. В Одессе упавший кусок здания проломил машину

Никто, к счастью, не пострадал. В настоящее время место ЧП огорожено лентой

В Одессе сегодня, 18 апреля, произошло очередное частичное обрушение фасада здания в центре города.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил одессит Александр Ергиев.

Фрагмент обвалившегося фасада упал прямо на капот припаркованного автомобиля Volvo.

Сейчас территория опасного участка ограждена лентой. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Одессе со столетнего дома обвалились два балкона.