ФОТОФАКТ. В Одессе упавший кусок здания проломил машину
Никто, к счастью, не пострадал. В настоящее время место ЧП огорожено лентой
В Одессе сегодня, 18 апреля, произошло очередное частичное обрушение фасада здания в центре города.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил одессит Александр Ергиев.
Фрагмент обвалившегося фасада упал прямо на капот припаркованного автомобиля Volvo.
Сейчас территория опасного участка ограждена лентой. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Одессе со столетнего дома обвалились два балкона.
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