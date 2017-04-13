В Одессе водитель сбил пешехода и скрылся
Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу
В Одессе на улице Старопортофранковской, 53 автомобиль наехал на пешехода и скрылся с места аварии.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Инцидент произошел в 02:00. Патрульным не удалось установить водителя, автомобиль и направление, в котором он скрылся.
В результате аварии пострадала 59-летняя женщина-пешеход. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение на диагностику.
На место происшествия вызвали следователя для составления необходимых материалов.
Ранее сообщалось, что в Одессе водитель устроил массовое ДТП, вылетев на красный свет.
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