В Одессе водитель сбил пешехода и скрылся

Вчера, 19:21

Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу

Пострадавшую госпитализировали. Фото: gid.volga.news
Пострадавшую госпитализировали. Фото: gid.volga.news

В Одессе на улице Старопортофранковской, 53 автомобиль наехал на пешехода и скрылся с места аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Инцидент произошел в 02:00. Патрульным не удалось установить водителя, автомобиль и направление, в котором он скрылся.

В результате аварии пострадала 59-летняя женщина-пешеход. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение на диагностику.

На место происшествия вызвали следователя для составления необходимых материалов.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель устроил массовое ДТП, вылетев на красный свет.
Одесса, пешеход, водитель, сбил, женщина, инцидент, скрылся, автомобиль, наехал, В Одессе

Вы сейчас просматриваете новость "В Одессе водитель сбил пешехода и скрылся". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Фото: 1tv.od.ua

В Одессе микроавтобус сбил человека и протащил его за собой 100 метров

4 Марта, 11:12

Патрульные задержали водителя. По предварительным данным, он был пьян

Одесса

На месте ДТП. Фото: Думская\Всеволод Ананьев

В центре Одессы водитель "припарковал" машину на крышу

26 Октября 2016, 13:24

В полиции сообщили, что мужчина был  в состоянии алкогольного опьянения 

Одесса

Мальчика оставили в медицинское учреждение. Фото: rama.com.ua

В Одессе автомобилист сбил ребенка

14 Февраля, 19:22

После ДТП мальчика отправили в больницу, он получил закрытый перелом костей правой стопы

Одесса

Пострадавшую отправили в больницу. Фото: pixabay.com

В Одессе сбили девушку-велосипедистку

28 Марта, 10:38

18-летняя девушка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу на обследование

Одесса

Фото: bessarabiainform.com

В Одессе невнимательный водитель сбил женщину

10 Апреля, 15:09

Пешеход получила телесные повреждения, ее передали медикам 

Одесса

Пострадавшую госпитализировали. Фото: pixabay.com

В Одессе автомобиль сбил девушку

17 Марта, 15:28

Пострадавшую доставили в детскую областную больницу для оказания помощи

Одесса

Фото: legal-help.com.ua

В Одессе ищут водителя грузовика, скрывшегося с места ДТП

18 Января, 19:15

Сейчас полицейские по ориентировке ищут водителя и грузовик

Одесса

ДТП в Одессе: водитель авто насмерть сбил мотоциклиста

19 Октября 2016, 18:56

Водитель мотоцикла ехал по главной на улице Малой Арнаутской

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования