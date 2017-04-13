В Одессе водитель сбил пешехода и скрылся

Женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована в больницу

В Одессе на улице Старопортофранковской, 53 автомобиль наехал на пешехода и скрылся с места аварии.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Инцидент произошел в 02:00. Патрульным не удалось установить водителя, автомобиль и направление, в котором он скрылся.

В результате аварии пострадала 59-летняя женщина-пешеход. Потерпевшую доставили в медицинское учреждение на диагностику.

На место происшествия вызвали следователя для составления необходимых материалов.

Ранее сообщалось, что в Одессе водитель устроил массовое ДТП, вылетев на красный свет.