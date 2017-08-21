В Одессе задержали женщину, разместившую видео с подвешиванием собаки

Сегодня, 02:00

Разобраться в этом деле помогут зоозащитники, эксперты и ветеринары

Женщину подозревают в жестоком обращении с животным. Фото: Любовь Любушкина / Facebook
Женщину подозревают в жестоком обращении с животным. Фото: Любовь Любушкина / Facebook

В Одессе полицейские задержали женщину, которая обнародовала в сети видео, как она подвешивает на дереве собаку. Об этом сообщил в Facebook советник главы ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк, – передает 112.ua.

"Сейчас выясняются все обстоятельства. По адресу, где содержится животное, находится следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Одесской области и зоозащитники. По предварительным данным усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 299 УК – жестокое обращение с животными", – заявил он.

Форостяк отметил, что если факты подтвердятся, то животное изымут, а женщину привлекут к уголовной ответственности. Полицейские также выясняют, кто снимал видео.

При этом он добавил, что одного видео для привлечения женщины к ответственности недостаточно, поскольку она может завить, что это была инсценировка или она на самом деле помогала собаке или таким образом о ней заботилась, например, подвешивая животное, чтобы его помыть.

Советник главы ГУ Нацполиции отметил, что в разобраться в этом деле помогут зоозащитники, эксперты и ветеринары. Он также сообщил, что по предварительным данным прокуратура поддерживает подозрение женщине в правонарушении предусмотренном ст. 299 УК, по которой ей грозит уголовная ответственность.

Напомним, в Киеве суд вынес приговор живодеру, который издевался над котом.
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