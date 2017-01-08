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В Одессе замерзли пляжи (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7862/66_main.1483830444.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7862/66_tn.1483830444.jpg Одесса Несмотря на пронизывающий ветер, горожане выходят подышать морским воздухом и покормить чаек

В Одессе замерзли пляжи (фото)

Сегодня, 04:00

Несмотря на пронизывающий ветер, горожане выходят подышать морским воздухом и покормить чаек

На Рождество температура воздуха в Одессе опустилась до 15 градусов ниже нуля, при такой погоде начало замерзать Черное море. "Из-за непогоды прибрежная часть и размещенные на нем элементы инфраструктуры начали покрываться льдом", – сообщает "Думская".

Впрочем, несмотря на пронизывающий ветер, горожане выходят подышать морским воздухом и покормить чаек.
Одесса, температура, ветер, Черное море, море, пляжи, непогода

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