В Одессе замерзли пляжи (фото)
Несмотря на пронизывающий ветер, горожане выходят подышать морским воздухом и покормить чаек
На Рождество температура воздуха в Одессе опустилась до 15 градусов ниже нуля, при такой погоде начало замерзать Черное море. "Из-за непогоды прибрежная часть и размещенные на нем элементы инфраструктуры начали покрываться льдом", – сообщает "Думская".
Впрочем, несмотря на пронизывающий ветер, горожане выходят подышать морским воздухом и покормить чаек.
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