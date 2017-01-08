В Одессе замерзли пляжи (фото)

Несмотря на пронизывающий ветер, горожане выходят подышать морским воздухом и покормить чаек

На Рождество температура воздуха в Одессе опустилась до 15 градусов ниже нуля, при такой погоде начало замерзать Черное море. "Из-за непогоды прибрежная часть и размещенные на нем элементы инфраструктуры начали покрываться льдом", – сообщает "Думская".

Впрочем, несмотря на пронизывающий ветер, горожане выходят подышать морским воздухом и покормить чаек.