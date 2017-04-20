В Одесском зоопарке появится очень редкая птица

В Одесском зоопарке произошло уникальное событие: в условиях искусственного содержания получена кладка орла из Красной книги. Об этом сообщили в зоопарке.

Орел-могильник готовится к пополнению своего семейства. Это очень редкие птицы, занесенные в Красную книгу Украины и в Международную Красную книгу. Каждый экземпляр представляет огромную природоохранную и научную ценность.

"И вот, впервые в Украине, в условиях искусственного содержания получена кладка могильника. Самка постоянно сидит на гнезде, согревая яйцо", — заявили в зоопарке.

Напомним, на прошлой неделе в Одесском зоопарке родились малыши египетской летучей собаки.