В Одесском зоопарке появится очень редкая птица
Впервые в Украине в условиях искусственного содержания получена кладка орла-могильника
В Одесском зоопарке произошло уникальное событие: в условиях искусственного содержания получена кладка орла из Красной книги. Об этом сообщили в зоопарке.
Орел-могильник готовится к пополнению своего семейства. Это очень редкие птицы, занесенные в Красную книгу Украины и в Международную Красную книгу. Каждый экземпляр представляет огромную природоохранную и научную ценность.
"И вот, впервые в Украине, в условиях искусственного содержания получена кладка могильника. Самка постоянно сидит на гнезде, согревая яйцо", — заявили в зоопарке.
Напомним, на прошлой неделе в Одесском зоопарке родились малыши египетской летучей собаки.
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