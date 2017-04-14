В Одесском зоопарке родились детеныши египетской летучей собаки

Малыши висят на своих матерях, питаясь молоком

В Одесском зоопарке пополнение — на свет появились два детеныша египетской летучей собаки, сообщает пресс-служба зверинца.

Маленькие крыланы висят на своих матерях, крепко ухватившись за них. В таком положении они будут находиться около полутора месяца, питаясь материнским молоком.

Египетская летучая собака, или нильский крылан – вид рукокрылых семейства крыланов.

Животные живут большими колониями, активны ночью. Питаются плодами, при этом большую часть их рациона составляют незрелые плоды, поврежденные насекомыми или грибами. В поисках пищи животные за ночь пролетают до 40 километров. Любимая пища— это инжир, затем апельсины, финики, бананы и молодые листья рожкового дерева.

Ранее сообщалось, что в Одесском зоопарке родились птенцы Эму и домашние козлята.