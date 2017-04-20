В Одесском зоопарке родились очаровательные козлята

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо и уже познают окружающий мир

Двое белых козлят на днях родились в Одесском зоопарке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба зверинца.

"Малыши чувствуют себя отменно и уже с интересом познают окружающий мир. Живут они на "Сельском дворике" под постоянным присмотром заботливой мамы Настеньки", – сообщает официальный сайт Одесского зоопарка.

По словам сотрудников зверинца, коза-мать очень общительная и свободно гуляет по территории зоосада.

Ранее в Одесском зоопарке появились на свет детеныши антилоп и египетских летучих собак. А первенцем этого года стал камерунский ягненок.