В Одесском зоопарке родились очаровательные козлята

Сегодня, 19:37

Сейчас малыши чувствуют себя хорошо и уже познают окружающий мир

В зоопарке снова пополнение
В зоопарке снова пополнение

Двое белых козлят на днях родились в Одесском зоопарке. Об этом сегодня сообщила пресс-служба зверинца.

"Малыши чувствуют себя отменно и уже с интересом познают окружающий мир. Живут они на "Сельском дворике" под постоянным присмотром заботливой мамы Настеньки", – сообщает официальный сайт Одесского зоопарка.

По словам сотрудников зверинца, коза-мать очень общительная и свободно гуляет по территории зоосада.

Ранее в Одесском зоопарке появились на свет детеныши антилоп и египетских летучих собак. А первенцем этого года стал камерунский ягненок.
Одесса, малыши, зоопарк, ягненок, родились

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Автор:

Полина Мордынская

Источник:

"Сегодня"

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