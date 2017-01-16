В Одесском зоопарке родился камерунский ягненок

В Одесском зоопарке пополнение: пара камерунских овец стала родителями. На свет появился маленький ягненок мужского пола.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Сейчас все желающие могут посмотреть на малыша, так как он находится в общем вольере. Ягненок проявляет игривый характер и с интересом познает окружающий мир.

В зоопарке также отметили, что у новорожденного прекрасный аппетит. Имя малышу еще не выбрали.

Ранее сообщалось, что в Харьковском зоопарке у пары бурых медведей Матвея и Сони, которых когда-то мучили в передвижных зверинцах, родилась тройня.