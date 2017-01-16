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В Одесском зоопарке родился камерунский ягненок http://www.segodnya.ua/img/article/7886/15_main.1484565674.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7886/15_tn.1484565674.jpg Одесса Малыш проявляет игривый характер и с интересом познает окружающий мир

В Одесском зоопарке родился камерунский ягненок

Сегодня, 19:25

Малыш проявляет игривый характер и с интересом познает окружающий мир

Имя малышу еще не выбрали. Фото: omr.gov.ua
Имя малышу еще не выбрали. Фото: omr.gov.ua

В Одесском зоопарке пополнение: пара камерунских овец стала родителями. На свет появился маленький ягненок мужского пола.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

Сейчас все желающие могут посмотреть на малыша, так как он находится в общем вольере. Ягненок проявляет игривый характер и с интересом познает окружающий мир.

В зоопарке также отметили, что у новорожденного прекрасный аппетит. Имя малышу еще не выбрали.

Ранее сообщалось, что в Харьковском зоопарке у пары бурых медведей Матвея и Сони, которых когда-то мучили в передвижных зверинцах, родилась тройня.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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