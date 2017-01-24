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В Одесской области будут судить поклонника "ЛНР" http://www.segodnya.ua/img/article/7911/57_main.1485248503.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/57_tn.1485248503.jpg Одесса В суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, которого подозревают в участии в террористической организации

В Одесской области будут судить поклонника "ЛНР"

Сегодня, 11:01

В суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, которого подозревают в участии в террористической организации

Мужчина вступил в незаконные вооруженные формирования террористической организации «ЛНР». Фото: zib.com.ua
Мужчина вступил в незаконные вооруженные формирования террористической организации «ЛНР». Фото: zib.com.ua

В Одесской области будут судить мужчину, подозреваемого в участии в террористической группе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе специального (заочного) досудебного расследования установлено, что подозреваемый в декабре 2014 года выехал из Одессы в Луганскую область, где вступил в незаконные вооруженные формирования террористической организации "ЛНР".

"Так, на 25-летнего мужчину возлагалось ведение вооруженного сопротивления правоохранителям и военнослужащим Вооруженных сил Украины, участие в захвате населенных пунктов и стратегических объектов, строительство и укрепление блокпостов и тому подобное. Кроме того, подозреваемый освещал в положительном ракурсе деятельность указанной террористической организации в сети интернет", – отмечают в прокуратуре.

Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации).

Напомним, ранее три года тюрьмы получила 33-летняя жительница Сум, которая агитировала людей за создание "Сумской народной республики".
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Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

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