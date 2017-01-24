В Одесской области будут судить поклонника "ЛНР"
В суд направили обвинительный акт в отношении мужчины, которого подозревают в участии в террористической организации
В Одесской области будут судить мужчину, подозреваемого в участии в террористической группе.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, в ходе специального (заочного) досудебного расследования установлено, что подозреваемый в декабре 2014 года выехал из Одессы в Луганскую область, где вступил в незаконные вооруженные формирования террористической организации "ЛНР".
"Так, на 25-летнего мужчину возлагалось ведение вооруженного сопротивления правоохранителям и военнослужащим Вооруженных сил Украины, участие в захвате населенных пунктов и стратегических объектов, строительство и укрепление блокпостов и тому подобное. Кроме того, подозреваемый освещал в положительном ракурсе деятельность указанной террористической организации в сети интернет", – отмечают в прокуратуре.
Мужчина обвиняется по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (Создание террористической группы или террористической организации).
Напомним, ранее три года тюрьмы получила 33-летняя жительница Сум, которая агитировала людей за создание "Сумской народной республики".
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