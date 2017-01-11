Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Одессы
В Одесской области из-за непогоды продлен запрет на движение транспорта http://www.segodnya.ua/img/article/7871/46_main.1484126865.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7871/46_tn.1484126865.jpg Одесса Движение закрыто на дорогах общего пользования в 11 районах Одесской области 

В Одесской области из-за непогоды продлен запрет на движение транспорта

Сегодня, 11:27

Движение закрыто на дорогах общего пользования в 11 районах Одесской области 

Фото: AFP
Фото: AFP

В Одесской области разбушевалась стихия.

В связи со сложными погодными условиями в регионе продлен запрет на движение автотранспорта, сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

В связи с этим с 9:00 11 января продлен запрет на движение транспорта на дорогах общего пользования в Арцизском, Беляевском, Белгород-Днестровском, Болградском, Килийском, Лиманском, Измаильском, Овидиопольском, Ренийском, Саратском и Татарбунарском районах.

Запрет не распространяется только на автодороги М-05 ОдессаКиев и М-05-01 Обход г. Одесса и трасса М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог).

"Обращаемся к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами", – отмечают правоохранители.

Напомним, за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть человек и десятки получили травмы.
Одесса, дороги, запрет, трасса, непогода, одесская область, движение, закрыты

Вы сейчас просматриваете новость "В Одесской области из-за непогоды продлен запрет на движение транспорта". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Дмитрий Вебер

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия и криминал

Фото: AFP

Непогода в Украине: за сутки аварии унесли жизни шести человек (инфографика)

Сегодня, 11:00

Критической по уровню аварийности остается ситуация во Львовской, Житомирской, Черниговской и Кировоградской областях

Транспорт

Движение ночного троллейбусного маршрута №91Н будет организовано с изменениями

В Киеве изменится движение ночных троллейбусов

Сегодня, 04:48

На Маяковского пройдет ремонт системы энергоснабжения троллейбусной сети  

Одесса

Медики госпитализировали с обморожением 21 человека. Фото: ozdorovitel.com

Жертвы непогоды: на юге Украины два человека погибли и десятки обморозили конечности

Вчера, 21:17

21-летний пограничник скончался от переохлаждения, когда шел из райцентра Килия в село Шевченково к родственникам

Мир

Удар стихии: в Румынии снег чистят зэки, в Греции ввели ЧП, а в Стамбуле крыша убила прихожан

Вчера, 20:23

Прогнозы синоптиков неутешительны - морозы продержатся еще несколько дней 

Одесса

Юг Украины накроет новый мощный циклон

Вчера, 20:16

Власти предупредили, что дороги снова будут перекрыты 

Транспорт

В Киеве - 9-балльные пробки и остановился 3-й трамвай

Вчера, 19:00

По центру столицы быстрее ходить пешком

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.