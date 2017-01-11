В Одесской области из-за непогоды продлен запрет на движение транспорта

В Одесской области разбушевалась стихия.

В связи со сложными погодными условиями в регионе продлен запрет на движение автотранспорта, сообщает Управление безопасности дорожного движения Нацполиции.

В связи с этим с 9:00 11 января продлен запрет на движение транспорта на дорогах общего пользования в Арцизском, Беляевском, Белгород-Днестровском, Болградском, Килийском, Лиманском, Измаильском, Овидиопольском, Ренийском, Саратском и Татарбунарском районах.

Запрет не распространяется только на автодороги М-05 Одесса – Киев и М-05-01 Обход г. Одесса и трасса М-14 Одесса – Мелитополь – Новоазовск (на Таганрог).

"Обращаемся к водителям с просьбой с пониманием отнестись к ситуации, внимательно следить за сообщениями о состоянии проезда по дорогам Украины, быть готовыми к ожиданию ликвидации последствий непогоды дорожными службами", – отмечают правоохранители.

Напомним, за минувшие сутки в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на дорогах Украины погибло шесть человек и десятки получили травмы.