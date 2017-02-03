В Одесской области контрабандисты пытались незаметно переместить на льду поддон с водкой

Сегодня, 13:24

Трех человек, которые направлялись в Украину, пограничники заметили ночью между населенным пунктом Кучурган и молдавским Первомайск

Алкоголь изъят. Фото: dpsu.gov.ua
Алкоголь изъят. Фото: dpsu.gov.ua

Сегодня, 3 февраля, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырех нарушителей – граждан Молдовы, которые пытались в обход пункта пропуска переместить на льду 314 бутылок водки.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Трех человек, которые направлялись в Украину, пограничники заметили ночью между населенным пунктом Кучурган и молдавским Первомайск.

Туда выехала группа реагирования, которая по прибытию на место задержала четырех человек – двух граждан Молдовы с документами и двух граждан без документов. Мужчин пограничники застали на горячем – они выгружали водочные изделия с легкового автомобиля "Ауди" на деревянный поддон, находившийся под мостом на льду Кучурганского лимана.

Выяснилось, что один из задержанных прибыл к границе с товаром на автомобиле "Ауди", а трое планировали по льду в обход пунктов пропуска переместить водку. Всего было найдено 314 литровых бутылок водки "Немиров" без акцизных марок.

На водителя, гражданина Молдовы, составлены соответствующие документы, а троих человек, незаконно пересекших границу, принудительно вернули через пункт пропуска "Кучурган" на территорию Молдовы.

Ранее сообщалось, что три  партии контрабандных сигарет – более чем на 7 миллионов гривен – изъяли в Одесской области.
пограничники, контрабанда, алкоголь, Молдова, документы, одесская область, обход, задержали, пункт пропуска, контрабандисты

Вы сейчас просматриваете новость "В Одесской области контрабандисты пытались незаметно переместить на льду поддон с водкой". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мир

Ренато Усатый. Фото: rtr.md

Молдова объявила в международный розыск лидера пророссийской "Нашей партии"

25 Октября 2016, 10:20

Его обвиняют в сговоре с преступной группировкой, подозреваемой в мошенничестве и пособничестве при попытке заказного убийства

Украина

Количество жертв и пострадавших от употребления алкоголя увеличивается. Фото: Соцсети

В Украине количество жертв от отравления суррогатным алкоголем увеличилось до 53 человек

6 Октября 2016, 21:25

По результатам судмедэкспертизы, у пяти умерших обнаружен в крови метанол

Одесса

Мужчин передали полиции. Фото: 7kanal.com.ua

В Одесской области пограничники задержали торговца людьми

26 Января, 19:33

Гражданина Молдовы разыскивал Интерпол 

Украина

В Украине растет количество жертв суррогатного алкоголя

4 Октября 2016, 20:32

Поставщиков смертельного зелья задержали

Украина

<p>"Шпионские очки". Фото: ГПСУ</p>

Украинские пограничники задержали поляка со «шпионскими очками»

1 Августа 2016, 15:51

Гражданин Польши пытался въехать в Украину 

Донбасс

Пограничники отчитались о борьбе с контрабандой на Донбассе. Фото: dpsu.gov.ua

В зону боевых действий не пустили контрабанды на 56 миллионов

21 Августа 2016, 03:08

С начала года пограничники зафиксировали почти 700 случаев контрабанды.

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования