В Одесской области контрабандисты пытались незаметно переместить на льду поддон с водкой

Трех человек, которые направлялись в Украину, пограничники заметили ночью между населенным пунктом Кучурган и молдавским Первомайск

Сегодня, 3 февраля, пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырех нарушителей – граждан Молдовы, которые пытались в обход пункта пропуска переместить на льду 314 бутылок водки.

Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Трех человек, которые направлялись в Украину, пограничники заметили ночью между населенным пунктом Кучурган и молдавским Первомайск.

Туда выехала группа реагирования, которая по прибытию на место задержала четырех человек – двух граждан Молдовы с документами и двух граждан без документов. Мужчин пограничники застали на горячем – они выгружали водочные изделия с легкового автомобиля "Ауди" на деревянный поддон, находившийся под мостом на льду Кучурганского лимана.

Выяснилось, что один из задержанных прибыл к границе с товаром на автомобиле "Ауди", а трое планировали по льду в обход пунктов пропуска переместить водку. Всего было найдено 314 литровых бутылок водки "Немиров" без акцизных марок.

На водителя, гражданина Молдовы, составлены соответствующие документы, а троих человек, незаконно пересекших границу, принудительно вернули через пункт пропуска "Кучурган" на территорию Молдовы.

Ранее сообщалось, что три партии контрабандных сигарет – более чем на 7 миллионов гривен – изъяли в Одесской области.