В Одесской области лицеисты воровали из гаражей металл ради развлечений

В Одесской области полицейские разоблачили группу несовершеннолетних парней, которые проникали в гаражи местных жителей и похищали металлические изделия.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В дежурную часть Раздельнянского отдела полиции начали поступать сообщения от жителей пгт. Лиманское о том, что из их гаражей исчезают металлические изделия. В основном это были трубы, муфты, краны и металлический кабель.

Злоумышленники действовали ночью. Полицейские выяснили, что к кражам причастны ученики местного лицея, одному из которых 17 лет, остальным двум – по 15. Похищенные вещи, как объяснили впоследствии злоумышленники, они сдавали в пункты приема металлолома, а деньги тратили на свои развлечения.

"Подростки проникали в гаражи различными способами. Чаще всего воры с помощью инструмента срывали навесные замки, листы шифера с крыш, ломали доски перекрытия, а также разбирали подручными средствами одну из стен. Таким образом они ограбили 14 хозяев гаражей на общую сумму более 30 000 гривен", – рассказал начальник Раздельнянского отдела полиции Олег Кашперук.

По всем фактам открыто уголовные производства по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

Ранее сообщалось, что под Харьковом подростки обчистили склад.