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В Одесской области мужчина развесил на заборе гранаты и угрожал взорвать их http://www.segodnya.ua/img/article/7893/80_main.1484737826.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/80_tn.1484737826.jpg Одесса На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они изъяли гранаты РГН-1, Ф-1, три тротиловые шашки типа 200

В Одесской области мужчина развесил на заборе гранаты и угрожал взорвать их

Сегодня, 13:08

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они изъяли гранаты РГН-1, Ф-1, три тротиловые шашки типа 200

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Правоохранители в доме мужчины обнаружили тротиловые шашки, гранаты и патроны

Житель Беляевского района повесил боевые гранаты на заборе своего дома и угрожал взорвать их. Мужчину остановили сотрудники полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Неизвестный сообщил в Беляевский отдел полиции о том, что в селе Усатово хозяин дома у себя в огороде на заборе развесил гранаты, похожие на боевые, и кричал, что подорвет дом.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они изъяли гранаты РГН-1, Ф-1, три тротиловые шашки типа 200, патроны для стрелкового оружия в количестве 90 штук, детонатор с одножильным проводом.

Как пояснил мужчина, эти вещи он нашел возле Хаджибеевского лимана и хранил по месту жительства без цели сбыта.

Обнаруженные боеприпасы и взрывчатые вещества направили в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.

По этому факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что в Одессе месть сына закончилась убийством матери.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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