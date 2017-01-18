В Одесской области мужчина развесил на заборе гранаты и угрожал взорвать их
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они изъяли гранаты РГН-1, Ф-1, три тротиловые шашки типа 200
Правоохранители в доме мужчины обнаружили тротиловые шашки, гранаты и патроны
Житель Беляевского района повесил боевые гранаты на заборе своего дома и угрожал взорвать их. Мужчину остановили сотрудники полиции.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Неизвестный сообщил в Беляевский отдел полиции о том, что в селе Усатово хозяин дома у себя в огороде на заборе развесил гранаты, похожие на боевые, и кричал, что подорвет дом.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Они изъяли гранаты РГН-1, Ф-1, три тротиловые шашки типа 200, патроны для стрелкового оружия в количестве 90 штук, детонатор с одножильным проводом.
Как пояснил мужчина, эти вещи он нашел возле Хаджибеевского лимана и хранил по месту жительства без цели сбыта.
Обнаруженные боеприпасы и взрывчатые вещества направили в Одесский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины.
По этому факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Ранее сообщалось, что в Одессе месть сына закончилась убийством матери.
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