В Одесской области на почте нашли 13 тысяч пачек контрабандных сигарет

Сегодня, 14:58

Сумма изъятого товара составила почти 260 тысяч гривен, владельца табачных изделий ищут 

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Сотрудники ГФС и пограничной службы обнаружили и изъяли 12960 пачек сигарет на общую сумму почти 260 тысяч гривен в одном из почтовых отделений в Одесской области.

Все сигареты были изготовлены в Республике Беларусь и не имели украинского акциза, сообщает пресс-служба Госфискальной службы Украины в Одесской области.

В настоящий момент незаконная продукция изъята и проводятся мероприятия по установлению происхождения и  ее владельца.

Ранее сообщалось, что три  партии контрабандных сигарет – более чем на семь миллионов гривен – изъяли в Одесской области.
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Источник:

"Сегодня"

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