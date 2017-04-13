В Одесской области на почте нашли 13 тысяч пачек контрабандных сигарет

Сумма изъятого товара составила почти 260 тысяч гривен, владельца табачных изделий ищут

Сотрудники ГФС и пограничной службы обнаружили и изъяли 12960 пачек сигарет на общую сумму почти 260 тысяч гривен в одном из почтовых отделений в Одесской области.

Все сигареты были изготовлены в Республике Беларусь и не имели украинского акциза, сообщает пресс-служба Госфискальной службы Украины в Одесской области.

В настоящий момент незаконная продукция изъята и проводятся мероприятия по установлению происхождения и ее владельца.

Ранее сообщалось, что три партии контрабандных сигарет – более чем на семь миллионов гривен – изъяли в Одесской области.