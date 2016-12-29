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В Одесской области обчистили банк http://www.segodnya.ua/img/article/7843/49_main.1483015127.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/49_tn.1483015127.jpg Одесса Злоумышленники вынесли более 100 тысяч гривен, один из воров задержан 

В Одесской области обчистили банк

Сегодня, 14:37

Злоумышленники вынесли более 100 тысяч гривен, один из воров задержан 

Полиция проводит расследование
Полиция проводит расследование

Трое неизвестных мужчин проникли в помещение банка, расположенного в поселке Сергеевка Белгород-Днестровского района и, угрожая кассиру пистолетом, завладели деньгами в сумме более 100 тысяч гривен.

Одного из нападавших полицейские задержали по горячим следам, а местонахождение двух других устанавливается, сообщает полиция Одессы.

Кроме того, в ходе проведения первоочередных следственных действий неподалеку от места совершения преступления был обнаружен автомобиль "Kia Ciara" с механическими повреждениями, на котором передвигались грабители.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 3 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

За совершенное уголовное правонарушение предусмотрено наказание от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что дерзкое ограбление банка произошло в Запорожье.  В отделение, расположенное на первом этаже жилого дома, ворвались двое мужчин в масках и с оружием. Сотрудники банка нажали тревожную кнопку, но служба охраны прибыла уже после того, как грабители скрылись с деньгами
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Источник:

"Сегодня"

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