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В Одесской области огонь унес жизни двух человек http://www.segodnya.ua/img/article/7877/24_main.1484233709.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7877/24_tn.1484233709.jpg Одесса Причина возгорания и гибели людей выясняются

В Одесской области огонь унес жизни двух человек

Сегодня, 17:06

Причина возгорания и гибели людей выясняются

Огонь унес жизни двух человек. Фото: kievvlast.com.ua
Огонь унес жизни двух человек. Фото: kievvlast.com.ua

В Одесской области за прошедшие сутки из-за пожаров погибли двое пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, 11 января, в 12:47 в селе Мордаровка Подольского района загорелся жилой дом. На месте возгорания пожарные нашли тело 66-летнего погибшего хозяина. Причины смерти и пожара пока неизвестны.

Также в службу спасения "101" сообщили о возгорании в одном из частных домов в селе Новая Царичанка Белгород-Днестровского района. Там во время тушения пожара спасатели нашли погибшего хозяина дома 1945 года рождения. Причина смерти и пожара также пока устанавливаются.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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