В Одесской области огонь унес жизни двух человек

В Одесской области за прошедшие сутки из-за пожаров погибли двое пожилых людей. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Так, 11 января, в 12:47 в селе Мордаровка Подольского района загорелся жилой дом. На месте возгорания пожарные нашли тело 66-летнего погибшего хозяина. Причины смерти и пожара пока неизвестны.

Также в службу спасения "101" сообщили о возгорании в одном из частных домов в селе Новая Царичанка Белгород-Днестровского района. Там во время тушения пожара спасатели нашли погибшего хозяина дома 1945 года рождения. Причина смерти и пожара также пока устанавливаются.