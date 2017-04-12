В Одесской области пограничники задержали ирландского пенсионера с наркотиками

Сегодня, 13:35

Запрещенное вещество иностранец вез в баночке с косметическим средством


Гражданина Республики Ирландия, который хотел выехать из Украины с наркотиками, задержали пограничники Белгород-Днестровского отряда ГПСУ.

Как сообщили в пресс-центре ГПСУ, 67-летний ирландец прибыл в пункт пропуска "Староказачье" на автобусе, следующем из Одессы в Кишенев. Во время проведения необходимых процедур пограничного контроля на сумку с личными вещами иностранца отреагировала служебная собака, обученная выявлять наркотические вещества.

Среди вещей пограничники нашли банку с кремом для кожи, в которой под слоем косметического средства находилось три пакета с веществом растительного происхождения (предположительно, гашиш и марихуана). Мужчина заверил, что спрятанное вещество предназначалась для личного употребления.

Наркотическое вещество, вес которого составил более 10 граммов, изъято в установленном порядке для проведения экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Одесской области во время обыска в доме 54-летнего жителя Белгород-Днестровского района полицейские обнаружили наркотики.
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Источник:

"Сегодня"

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