В Одесской области похоронили овидиопольского головореза

Сегодня, 15:37

Родственники мужчины просят людей простить его за совершенный поступок 

На похороны пришли около 200 человек
На похороны пришли около 200 человек

Сегодня, 2 февраля, похоронили Дмитрия Погорелова из Овидиополя, подозреваемого в убийстве женщины и ее двухлетней дочери.

Проститься с ним собралось около 200 человек. Родственники мужчины у гроба просили его простить, передает 7 телеканал.

55_06

Напомним, 29 декабря в ГСЧС поступила информация о возгорании в частном доме. Прибыв на место, пожарные обнаружили в одной комнате обгоревший труп женщины, в другой — тело маленькой девочки.

Они были обезглавлены. После убийства преступник поджег тела, сел в грузовик МАН и поехал в сторону Одессы.

Погорелова задержали 30 декабря в лесопосадке под Овидиополем. На допросе он заявил, что совершил преступление из мести и "хотел запугать всю Одессу".

С 4 января мужчина находился в одиночной камере СИЗО. Туда его перевели, чтобы не допустить самосуда со стороны других заключенных.

28 января он был найден повешенным на простыне.
убийство, мужчины, грузовик, одесская область, преступление, преступник, убийства, задержали, похоронили, головорез

Вы сейчас просматриваете новость "В Одесской области похоронили овидиопольского головореза". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Подозреваемый в двойном убийстве. Фото: полиция

Овидиопольский головорез окружен: подробности двух убийств и попытки берлинского теракта под Одессой

30 Декабря 2016, 11:59

Мужчина обезглавил малышку и ее мать. Преступнику предлагают сдаться

Происшествия

Убийце грозит пожизненный срок

Тройное убийство под Киевом: подробности расследования резонансного преступления

27 Сентября 2016, 17:33

Убийца уговорил подругу подтвердить его фальшивое алиби

Одесса

Место преступления. Фото: Надднепрянская правда

В Одессе задержали иностранца, совершившего двойное убийство в новогоднюю ночь

4 Января, 19:30

Подозреваемый совершил преступление на почве ревности во время совместного употребления алкоголя

Одесса

Было установлено, что погибшим является 46-летний житель города. Фото: grim.com.ru

Шокирующее убийство: найден преступник, нанесший мужчине 141 удар ножом

19 Ноября 2016, 03:12

После ряда экспертиз правоохранители смогли установить личность преступника из Одесской области

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования