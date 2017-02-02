В Одесской области похоронили овидиопольского головореза
Родственники мужчины просят людей простить его за совершенный поступок
Сегодня, 2 февраля, похоронили Дмитрия Погорелова из Овидиополя, подозреваемого в убийстве женщины и ее двухлетней дочери.
Проститься с ним собралось около 200 человек. Родственники мужчины у гроба просили его простить, передает 7 телеканал.
Напомним, 29 декабря в ГСЧС поступила информация о возгорании в частном доме. Прибыв на место, пожарные обнаружили в одной комнате обгоревший труп женщины, в другой — тело маленькой девочки.
Они были обезглавлены. После убийства преступник поджег тела, сел в грузовик МАН и поехал в сторону Одессы.
Погорелова задержали 30 декабря в лесопосадке под Овидиополем. На допросе он заявил, что совершил преступление из мести и "хотел запугать всю Одессу".
С 4 января мужчина находился в одиночной камере СИЗО. Туда его перевели, чтобы не допустить самосуда со стороны других заключенных.
28 января он был найден повешенным на простыне.
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