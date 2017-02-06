В Одесской области полицейские нашли у мужчины "наркотический арсенал"

Сегодня, 19:37

Задержанный ранее уже привлекался за совершение наркопреступлений

Во время обысков нашли шприцы. Фото: zhzh.info
Во время обысков нашли шприцы. Фото: zhzh.info

В Одесской области полицейские во время обыска в частном доме мужчины нашли наркотические средства, которые он хранил дома незаконно.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

Сотрудники Подольского отдела полиции в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины обыскали дом 42-летнего мужчины. Ранее он уже привлекался к ответственности за совершение наркопреступлений.

Во время обыска полицейскими нашли несколько пластиковых бутылок и канистр с жидкостью коричневого цвета, марихуану, вещество серо-зеленого цвета, использованные шприцы. Все это направили на проведение экспертного исследования.

"Если экспертиза докажет, что изъятые вещества являются наркотическими, гражданин будет привлечен к ответственности, а именно – лишению свободы на срок до трех лет", – сообщил и.о. начальника Подольского отдела полиции Николай Песчанский.

Ранее сообщалось, что полицейские во время обыска в доме 57-летнего ранее судимого жителя Подольска изъяли наркотическое сырье, готовую продукцию и использованные медицинские шприцы.
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Автор:

Юлия Те

Источник:

"Сегодня"

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