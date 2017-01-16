В Одесской области пьяный отец едва не сжег жену и детей

Все пострадавшие находятся в реанимации, в полиции проводят расследование трагедии

В Одесской области во время пожара в частном доме в селе Федосеевка серьезно пострадала женщина и ее двое маленьких детей.

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Как сообщили в ведомстве, 6-летний мальчик получил 70% ожогов тела, а 4-летняя девочка – 40%.

Причиной пожара стал конфликт во время семейной ссоры.

Сейчас все пострадавшие находятся в реанимации Одесского областного клинического медицинского центра.

В ходе следствия выяснилось, что между потерпевшей и ее 37-летним мужем произошла ссора. Пытаясь напугать жену, мужчина разлил на пол около трех литров бензина, пригрозил поджечь дом и вышел на улицу.

После этого женщина пыталась разжечь плиту с помощью легковоспламеняющейся жидкости, в ходе чего произошло возгорание.

По предварительной версии, вспыхнули пары бензина, окончательная причина пожара устанавливается.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

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