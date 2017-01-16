В Одесской области пьяный отец едва не сжег жену и детей
Все пострадавшие находятся в реанимации, в полиции проводят расследование трагедии
В Одесской области во время пожара в частном доме в селе Федосеевка серьезно пострадала женщина и ее двое маленьких детей.
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.
Как сообщили в ведомстве, 6-летний мальчик получил 70% ожогов тела, а 4-летняя девочка – 40%.
Причиной пожара стал конфликт во время семейной ссоры.
Сейчас все пострадавшие находятся в реанимации Одесского областного клинического медицинского центра.
В ходе следствия выяснилось, что между потерпевшей и ее 37-летним мужем произошла ссора. Пытаясь напугать жену, мужчина разлил на пол около трех литров бензина, пригрозил поджечь дом и вышел на улицу.
После этого женщина пыталась разжечь плиту с помощью легковоспламеняющейся жидкости, в ходе чего произошло возгорание.
По предварительной версии, вспыхнули пары бензина, окончательная причина пожара устанавливается.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Одессе ночью горела 9-этажка. Огонь вспыхнул в квартире на втором этаже. Там жила семья с 10-летним ребенком. Всех троих освобождали из огненной ловушки с помощью лестницы – через окно.
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